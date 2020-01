Coronavirus : plusieurs pays d'Afrique émettent des recommandations aux voyageurs en provenance de Chine

Pour éviter la propagation du nouveau coronavirus sur le continent, au moins quatre pays africains ont annoncé des mesures à destination des personnes qui arrivent de Chine, où le virus s'est développé.

Aucune infection confirmée n'a été signalée à ce jour en Afrique, mais plusieurs pays ont annoncé des mesures. Le 29 janvier 2020, le Nigeria a ainsi recommandé à ses ressortissants de suspendre tout voyage en Chine qui ne serait pas indispensable, tandis qu'au même moment, des mesures de confinement étaient mises en place en Mauritanie et en Guinée équatoriale, pour empêcher la propagation du nouveau coronavirus.

Les 14 jours d'isolement préconisés dans les différents pays représentent le haut de la fourchette d'incubation, plutôt estimée à deux et jusqu'à dix jours par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La propagation éventuelle de la maladie en Afrique est une préoccupation, étant donné les insuffisances sanitaires sur le continent. Au 30 janvier 2020, le nouveau coronavirus a déjà contaminé près de 6 000 personnes, principalement en Chine d'où est partie l'épidémie qui a déjà tué 132 personnes. Une quinzaine de pays ont aussi été touchés, dont les Etats-Unis, la France et les Emirats arabes unis.



Le Nigeria

"Les Nigérians qui souhaitent se rendre en Chine sont invités à reporter leur voyage, s'il n'est pas absolument indispensable", a annoncé le ministre de la Santé du Nigeria, Osagie Ehanire. "Toute personne venant de Chine et ne présentant pas les symptômes du virus, est invitée à se confiner en restant chez elle pendant deux semaines", a-t-il ajouté. Nombreux sont les Nigérians, dont le pays est le plus peuplé d'Afrique avec près de 200 millions d'habitans, qui ont noué des relations d'affaires avec les entreprises chinoises.

La Guinée équatoriale

La Guinée équatoriale, qui entretient des liens économiques forts avec Pékin depuis qu'elle s'est lancée dans une politique de grands travaux avec les revenus de l'or noir, a décidé pour sa part d'appliquer une mesure d'isolement systématique pour empêcher toute propagation du coronavirus. Le Premier ministre a ainsi ordonné la mise en place d'un "dispositif de contrôle dans les aéroports pour tous les passagers en provenance de la République populaire de Chine, qui seront placés en quarantaine durant 14 jours, correspondant à la durée d'incubation de la maladie". Quatre voyageurs arrivant de Chine fin janvier ont ainsi été mis en quarantaine dans la capitale Malabo.

La Mauritanie

A Nouakchott, c'est l'ambassade de Chine elle-même qui a demandé à ses ressortissants récemment arrivés ou revenus en Mauritanie de rester "scrupuleusement" confinés pendant 14 jours au moins afin d'empêcher la propagation éventuelle du nouveau coronavirus. L'ambassade conseille également aux Chinois appelés à se rendre en Mauritanie à "reporter leur voyage". Elle recommande aux autres sur place "de communiquer quotidiennement sur leur état de santé et d'éviter les rassemblements et regroupements publics". Le gouvernement mauritanien a, pour sa part, constitué une cellule de crise et placé des caméras thermiques aux aéroports de Nouakchott et de Nouadhibou. Aucun cas n'a été signalé à ce jour, a dit à la télévision nationale un responsable du ministère mauritanien de la Santé, Sidi Ould Mohamed Leghdahf, démentant une rumeur qui circulait sur les réseaux sociaux sur l'existence d'un cas suspect. Le nombre de Chinois vivant en Mauritanie n'est pas connu. Nombre d'entre eux travaillent dans l'assistance technique, les projets financés et réalisés par la Chine, et le commerce. Il n'existe pas de vol direct entre les deux pays.





Madagascar

En tant qu'Etat insulaire, Madagascar redoute plus qu'ailleurs la propagation du nouveau coronavirus sur son territoire. La sécurité sanitaire a été renforcée aux frontières et, selon les autorités, aucun cas confirmé d'infection n'a été détecté. Depuis le 23 janvier, un peu moins de 100 personnes arrivées de Chine sont sous surveillance médicale. Antananarivo encourage ses concitoyens à alerter les autorités sanitaires s'ils se trouvent confrontés à une situation suspecte. Air Madagascar et Air Austral ont d'ores et déjà suspendu leurs vols à destination de Guangzhou (Chine) au moins jusqu'au 1er mars 2020.