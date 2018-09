Au Nigéria, La Chine fait recette

Dans le quartier commercial chinois de Lagos, plusieurs dizaines de grossistes importent principalement du textile de chine

Les commerçants de ce China Town africain saluent la décision des autorités de remplacer progressivement le dollar par le yuan dans les transaction entre la Chine et le Nigéria.

Lu Lu est le responsable du centre d'affaires des Chinois de Lagos. Il n'y voit que des bienfaits :

"Cette mesure, c'est le sujet de conversation du moment au sein de notre communauté à Lagos. Car on est conscient que cela va être bénéfique et très utile à chacun. Et cela va rendre plus fluides les liens entre nos deux économies.

Pour nous Les Chinois ici et pour les Nigérians là-bas en Chine, cala va être plus facile"

Cet accord va amplifier le nombre des transactions électroniques entre la Chine et le Nigeria.

Et pour Ken Ukaoha, le Président de l'association des commerçants du Nigeria, cela va améliorer le contrôle de la qualité des importations chinoises.

"Les produits de mauvaises qualités inondent notre marché. nous devons nous assurer que les marchandises frelatées, les marchandises contrefaites aient de moins en moins accès au Nigeria. »



Pour l'heure, la balance commerciale reste toujours très favorable à la Chine. Les entreprises nigérianes ne trouvent encore que trop peu de fournisseurs localement.