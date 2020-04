Africains maltraités à cause du coronavirus : la Chine rejette "tout racisme" et promet "d'améliorer" ses méthodes

Sous forte pression diplomatique, la Chine a rejeté tout "racisme" et promis "d'améliorer" son traitement des Africains dans la ville de Canton (sud), qui se disent victimes de discrimination en raison du Covid-19. Les Etats-Unis avaient dénoncé la "xénophobie des autorités chinoises". L'Union africaine (UA) avait exprimé le 11 avril son "extrême préoccupation" et appelé Pékin à "des mesures rectificatives immédiates".

"Mon bureau a invité l'ambassadeur de Chine auprès de l'UA M. Liu Yuxi pour lui exprimer notre extrême inquiétude au sujet des allégations de mauvais traitements d'Africains à Guangzhou (Canton)", a indiqué le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat sur son compte twitter officiel.

