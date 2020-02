Coronavirus : cris de détresse des étudiants africains bloqués dans la ville chinoise de Wuhan

Ce sont pour la plupart des étudiants piégés dans l'épicentre de l'épidémie. Ils demandent à leurs gouvernements de les rapatrier. En vain jusqu'à présent.

Rares sont les pays africains qui ont pris des mesures de rapatriement de leurs ressortissants, bloqués dans la ville chinoise de Wuhan, depuis le déclenchement de l’épidémie du Coronavirus. Seuls l’Algérie et le Maroc l'ont organisé. Pour les autres, c’est l’incertitude et l’angoisse dans une ville fantôme isolée de tout. Les appels à l'aide se sont multipliés sur les réseaux sociaux et dans les médias. Les étudiants africains vivent très mal leur confinement et se sentent abandonnés par leurs gouvernements.

"Des logistiques hors de portée du Sénégal"

C’est le cas des étudiants sénégalais bloqués dans la ville de Wuhan. Ils espéraient la mise en place d’un dispositif de rapatriement par leur pays. Mais ils ont vite déchanté. Le gouvernement du Sénégal a décidé de leur octroyer une aide de 1 000 dollars chacun pour subvenir à leurs besoins sur place. Mais pas question de les rapatrier. Trop cher, leur a annoncé le président Macky Sall en personne.

"Cela requiert des logistiques tout à fait hors de portée du Sénégal, notamment des avions spéciaux et du personnel", a déclaré à la presse le chef de l’Etat sénégalais.

Bloqués dans la ville chinoise de Wuhan, 300 ressortissants camerounais attendent aussi impatiemment d’être rapatriés. Ils ont entrepris, en vain, des démarches auprès de leur ambassade en Chine, avant d’adresser un cri de détresse directement au président Paul Biya pour solliciter un soutien matériel et financier. Ils attendent une suite à leur requête.

Leurs provisions de nourriture s'épuisent

La plupart des étudiants africains confinés dans la ville restent enfermés dans leurs chambres depuis deux semaines. Leurs provisions de nourriture s’épuisent et le moral est au plus bas. La consigne est de ne pas sortir de chez soi si on a encore de quoi manger.

La situation est vraiment critique. Tous les jours, on apprend qu'il y a des morts ici et des personnes infectées. On se demande quand tout cela va finirDominique Kadi, étudiante ivoirienne à Wuhanà TV5 Afrique

Le gouvernement ivoirien a débloqué 25 millions de francs CFA (40 000 euros) pour venir en aide à ces étudiants bloqués en Chine. Mais un rapatriement sanitaire ne serait pas pour l’instant envisagé. Pas d'issue non plus pour la vingtaine d'étudiants guinéens enfermés dans leurs chambres depuis deux semaines et qui espèrent eux aussi être rapatriés par leur gouvernement.

"Pourquoi les Africains sont-ils laissés pour compte"?

"Pourquoi les Africains sont-ils laissés pour compte dans l’épicentre du virus ?", s’interroge notre consœur Raïssa Girondin, dans une tribune publiée sur le site Talent2Africa. Elle se demande ce qui peut empêcher les pays africains de se concerter et d’examiner avec leurs partenaires chinois un plan d’urgence pour se porter aux secours de leurs ressortissants. Raïssa Girondin lance un appel aux chefs d’Etat africains, qui vont se réunir les 9 et 10 février pour le sommet annuel de l’Union africaine à Addis-Abeba, pour qu’ils trouvent rapidement une solution avant qu’il ne soit trop tard.