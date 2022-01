CAN 2022 : l'Algérie rate son entrée, l'Égypte de Salah déçoit... Ce qu'il faut retenir des premières rencontres de mardi

Après le Cameroun, le Sénégal et le Maroc, l’un des autres favoris pour la victoire finale dans cette Coupe d’Afrique des Nations faisait son entrée dans la compétition ce mardi 11 janvier. Tenante du titre, l’Algérie a été accrochée par la Sierra Leone (0-0), tandis que le Nigeria a fait très bonne impression contre l’Égypte de Mohamed Salah (1-0).

L'Algérie bute sur la Sierra Leone

"Aujourd’hui, on a failli à notre tâche". C’est un Djamel Belmadi passablement irrité qui s’est présenté devant la presse après le match nul de son équipe face à la Sierra Leone (0-0) en début d’après-midi mardi. Tenants du titre après leur victoire lors de la CAN 2019, les Fennecs ont débuté leur compétition par un match décevant, sans jamais trouver le chemin des filets, malgré d’énormes situations en deuxième période. La faute notamment à Mohamed Camara, le gardien de la Sierra Leone, énorme et très ému au moment de recevoir le trophée de meilleur joueur de la rencontre.

"Il y a un sentiment de regret. On voulait bien démarrer cette compétition donc avec une victoire. On a eu les situations de marquer, plus qu’il n’en fallait. On n’a pas su être réalistes cet après-midi", a souligné Djamel Belmadi. Son équipe devra réagir dimanche face à la Guinée équatoriale, pour assumer son statut d’immense favori dans cette CAN 2022. L’Algérie a en tout cas manqué son entrée en matière.

Le Nigeria convaincant face à l'Égypte de Salah

Ce n’est pas le cas des Super Eagles. Le Nigeria s’est imposé en fin d’après-midi contre l’Égypte (1-0) au terme d’une rencontre maîtrisée collectivement. À tel point qu’après trois jours de compétition, la sélection nigériane est celle qui a fait la meilleure impression. En l’absence de l’ancien lillois Victor Osimhen, toujours blessé, c’est Kelechi Iheanacho qui a inscrit le seul but de la rencontre sur un bel enchaînement dans la surface.

Portée par son capitaine Mohamed Salah, "meilleur joueur du monde", selon le sélectionneur des Pharaons Carlos Queiroz, l’Égypte a été décevante. L’ailier de Liverpool s’est procuré une occasion en fin de match mais n’a pas empêché la défaite de son équipe. Les Pharaons tenteront de prendre leurs premiers points dans la compétition face à la Guinée-Bissau samedi, lors de la deuxième journée de la phase de groupes.