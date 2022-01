DIRECT. Sénégal-Zimbabwe : les Lions de la Teranga butent toujours sur les Warriors, suivez le match de la CAN 2022

Les coéquipiers de Sadio Mané veulent soigner leur entrée en lice dans cette CAN, lundi.

C'est avec un sentiment de revanche que les Sénégalais entament cette CAN contre le Zimbabwe, lundi 10 janvier, à 14 heures. Deux ans et demi après leur finale perdue contre l'Algérie (0-1), les joueurs d'Aliou Cissé visent de nouveau la victoire finale. Laquelle serait tout simplement historique : souvent placé, le Sénégal n'a encore jamais soulevé le trophée. Pour cette édition, les Lions de la Teranga disposent d'un attirail très conséquent, avec, entre autres, Edouard Mendy (Chelsea), Kalidou Koulibaly (Naples), Idrissa Gueye (PSG) et, bien sûr, la star Sadio Mané (Liverpool).

C'est peu dire qu'ils partent largement favoris de cette rencontre contre le Zimbabwe. Les Warriors, méconnus en Europe, s'appuient essentiellement sur des éléments qui jouent en Afrique du Sud. Ils comptent tout de même une connaissance du championnat de France, en la personne de Tino Kadewere (Lyon). Même s'ils n'ont jamais passé les poules d'une CAN, les Zimbabwéens ont éliminé la Zambie (victorieuse en 2012) en qualifications. Les Sénégalais auraient tort de prendre leur adversaire à la légère, pour ce match à Bafoussam.