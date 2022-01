DIRECT. Maroc-Ghana : suivez le match choc de la CAN 2022

C’est au tour du groupe C de faire son entrée dans la Coupe d’Afrique des nations 2022. Et pour ce premier match, ce sont les deux équipes favorites de cette poule, le Maroc et le Ghana, qui s’affrontent à Yaoundé lundi 10 janvier. Les Lions de l’Atlas, invaincus depuis deux ans, sont attendus dans cette compétition. Avec un effectif pléthorique, le coach Vahid Halilhodzic a même décidé de se passer des services d’Hakim Ziyech. Côté ghanéen en revanche, les Black Stars connaissent un creux de génération. Pour autant, ils ont constamment été présents en phase finale de la CAN lors des sept dernières éditions, et cette expérience pourrait leur servir. Suivez la rencontre en direct.