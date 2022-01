CAN 2022 : grâce à Vincent Aboubakar, le Cameroun ne manque pas son entrée face au Burkina Faso

C'est peu dire que les coéquipiers de Karl Toko-Ekambi étaient attendus, dimanche 9 janvier, au stade d'Olembe à Yaoundé. Le Cameroun a lancé les hostilités lors de sa Coupe d'Afrique des nations face au Burkina Faso - sous les yeux de son président - dans une enceinte remplie à 80%. Un match d'ouverture qui, pendant 90 minutes, a mis de côté les problématiques sanitaires et sécuritaires liées à l'organisation de la compétition pour laisser place au jeu.

Et sur le terrain, les Lions indomptables ont répondu présent, s'imposant 2-1 face aux Etalons grâce à deux penaltys transformés par son capitaine Vincent Aboubakar en première période. Si tout n'a pas été parfait, les hommes d'Antonio Conceiçao ont commencé leur tournoi en prenant les trois points. Et c'est bien là le plus important pour l'un des favoris de la compétition.

> Revivez la victoire camerounaise face au Burkina Faso lors du match d'ouverture de la CAN 2022

Des frayeurs mais une entrée réussie

Dans un stade d'Olembe acquis à leur cause, où le bruit des vuvuzelas n'a cessé de retentir pendant l'intégralité de la partie, les Camerounais ont pris un bon départ dans cette CAN 2022. Dominateurs sans jamais réussir à faire le break, ils se sont toutefois exposés à quelques frayeurs, à l'image de l'ouverture du score de Gustavo Sangaré à la 24e minute.

Sur une triple occasion en l'espace de 60 secondes, le joueur de Quevilly-Rouen a refroidi les ardeurs des milliers de supporters des Lions indomptables en reprenant de volée un centre au deuxième poteau de Bertrand Traoré. Sa frappe du plat du pied gauche sous la barre n'a laissé aucune chance à André Onana (0-1, 24e). Le premier but de la compétition, mais aussi celui de Sangaré avec le Burkina Faso pour sa 8e sélection.

Cueillis sur la première véritable occasion burkinabè, les Camerounais se sont remis à l'endroit en profitant d'une faute de Traoré sur Zambo Anguissa dans la surface un quart d'heure plus tard. Après confirmation du VAR, le capitaine Vincent Aboubakatr a assumé ses responsabilités et égalisé (1-1, 40e). Juste avant la pause, c'est encore lui qui a fait le break dans le même exercice, après un découpage en règle d'Issoufou Dayo sur Nouhou Tolo (2-1, 45e+3).

Une fin de premier acte cruel pour les Etalons, qui ne sont pas pervenus à revenir au score après le retour des vestiaires. Ni un coup-franc flottant de Bertrand Traoré (46e), ni une reprise au premier poteau d'Adama Guira (55e) n'ont fait trembler les filets d'Hervé Koffi. Un troisième but d'Aboubakar a même été refusé à l'heure de jeu pour une position d'hors-jeu très litigieuse. Le Cameroun, sans être brillant, s'impose et lance son tournoi.