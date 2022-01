CAN 2022 : le Burkina Faso crie déjà au "scandale" avant le match d'ouverture après des tests de dépistage du Covid controversés

"Quatre à cinq joueurs cadres" du Burkina-Faso, ainsi que le sélectionneur Kamou Malo, ont été testés positifs au Covid-19, vendredi 7 janvier, alors que les Etalons affrontent le Cameroun, pays hôte, en match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des nations, dimanche. En conférence de presse, le coach adjoint et le capitaine, Bertrand Traoré, se sont plaints d'une procédure floue.

Si les noms des joueurs infectés n'ont pas été communiqués, Firmin Sanou, l'entraîneur adjoint de la sélection burkinabée, a contesté la méthode appliquée pour procéder à ces tests : "Hier matin [vendredi] une équipe médicale s'est pointée à notre hôtel pour des tests. Quand on a cherché à comprendre qui les avait envoyés, la CAF [Confédération africaine de football] nous a dit clairement que ce n'était pas eux qui les avaient envoyés à l'équipe, donc nous avons refusé des faire les tests".

De nouveaux tests réclamés

Une seconde équipe, "apparemment celle de la CAF", est alors arrivée "à 22 heures", soit à moins de 48 heures de la rencontre, a ajouté Firmin Sanou, qui reste sceptique sur le résultat des tests : "On a réalisé les tests qui nous informent de 4 à 5 cas de Covid. Je dis 4 ou 5 car ils disent que notre premier joueur testé n'a pas réalisé le test...".

Les Étalons ont également assuré que les tests pratiqués étaient des tests antigéniques, et non pas PCR, qui doivent être réalisés 48 heures avant la rencontre. Le capitaine Bertrand Traoré n'a pas mâché ses mots en conférence de presse : "C'est un scandale, on ne peut pas nous priver de titulaires à 24 heures du match. Les autorités doivent revoir l'organisation, nous on ne peut pas accepter cette décision". La sélection burkinabée compte demander que de nouveaux tests soient effectués sur les joueurs positifs.