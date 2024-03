Sénégal : l’élection de Bassirou Diomaye Faye représente "un immense espoir" pour ses électeurs, selon le directeur d’Afrique Magazine

Après la victoire de Bassirou Diomaye Faye à l’élection présidentielle du Sénégal, Zyad Liman, directeur d’Afrique magazine, revient pour le 19/20 info sur sa victoire éclair et sur ses défis à venir.

Il y a seulement dix jours, Bassirou Diomaye Faye était en prison. Le soir du mardi 26 mars, il a été élu chef de l’État sénégalais. Il est le "numéro 2 du Pastef, parti fondé par son leader charismatique, Ousmane Sonko, qui arrive en troisième position aux élections de 2019 et s’installe comme opposant numéro 1 du pays avec un discours radical de rupture, de changement etc.", détaille Zyad Liman, directeur d’Afrique Magazine.

La jeunesse s’est mobilisée

Le vote de la jeunesse a été prépondérant. "Il y a aussi quelque chose qui relève de l’anti-élite. Au Sénégal et dans plusieurs pays de la zone, il y a la sensation que tous ces discours sur la croissance, l’émergence, l’Afrique nouvelle, ne se traduit pas par des concrétisations sur le terrain et seraient captés par une certaine élite internationalisée, bourgeoise, francophone, parisienne", explique Zyad Liman, soulignant que les élections ont été "très tranquilles". "Maintenant, c’est un immense espoir pour les gens qui ont voté pour Diomaye Faye. Il va y avoir un moment d’enthousiasme et très vite on va rentrer dans la réalité sénégalaise", indique-t-il.