Mariam, 15 ans, raconte devant le Conseil de sécurité de l'ONU la vie détruite des enfants maliens

Hormis Malala Yousafzai et Greta Thunberg (en session plénière), les interventions de jeunes personnes au Conseil de sécurité des Nations unies sont rares. Au point que le discours de Mariam, jeune Malienne de 15 ans, a été particulièrement remarqué. Le 23 juin, lors d'une vidéo-conférence dans le cadre du groupe de travail sur les enfants et les conflits armés, elle a exhorté le Conseil à prendre des mesures afin de protéger ceux-ci dans les zones de guerre.

Elle a ainsi raconté la vie d'un jeune compatriote, Mohamed, meurtri par le conflit armé de son pays. Né à Mopti, au centre du Mali, une région particulièrement touchée par les actions terroristes, Mohamed a dix ans quand ses parents sont assassinés. Il est alors enrôlé de force par un groupe armé et participe au massacre d'une famille avant de parvenir à s'enfuir.

