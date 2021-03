Le prix Mo Ibrahim du leadership africain attribué au président du Niger Mahamadou Issoufou

Après trois années sans lauréat faute de candidats, le prix Mo Ibrahim pour le leadership et l’excellence en Afrique a été décerné en 2021 au président sortant du Niger. Mahamadou Issoufou a été en effet récompensé pour son bilan en faveur de la croissance économique, mais aussi pour avoir respecté la transition démocratique.

Un relais par les urnes

Après deux mandats à la tête du Niger, Mahamadou Issoufou, 68 ans, cède sa place comme le prévoit la Constitution. C’est rare en Afrique et c’est ce qui distingue le président sortant. Début avril, il passera la main à son dauphin Mohamed Bazoum élu fin février. Même si les résultats sont contestés par l’opposition, il s’agit d’une première transition dans cette jeune démocratie rythmée par les coups d’Etat. Mahamadou Issoufou est le premier président démocratiquement élu et son bilan a convaincu le jury du prix Mo Ibrahim

"Face aux problèmes politiques et économiques les plus graves, notamment l'extrémisme violent et la désertification croissante, le président Mahamadou Issoufou a conduit son peuple sur la voie du progrès" Festus Mogae, président du comité du Prix Mo Ibrahim

De nombreux défis

Le développement économique et social est un enjeu majeur pour le Niger qui est l’un des pays les plus pauvres de la planète, selon la Banque mondiale. Près de quatre Nigériens sur dix vivent avec moins de deux euros par jour, mais des progrès importants ont été enregistrés ces dernières années. Le Niger a renforcé les opportunités socio-économiques pour les femmes et a ouvert la voie à un avenir meilleur, selon la Fondation Ibrahim.

Je considère ce prix comme un encouragement pour continuer à penser et à agir en vue de promouvoir les valeurs démocratiques et la bonne gouvernance non seulement au #Niger mais aussi en Afrique et dans le monde. #MIFPrize

Six lauréats seulement

Créée en 2006 par Mo Ibrahim, riche entrepreneur soudano-britannique, la fondation qui porte son nom vise à promouvoir la bonne gouvernance à travers de nombreuses initiatives. Le prix doté d’une récompense de cinq millions de dollars américains versés sur dix ans est décerné à un ancien chef d'Etat ou de gouvernement d'un pays d'Afrique subsaharienne.

Mahamadou Issofou est le 6e président à recevoir cette distinction après le Mozambicain Joaquim Chissano ou le Botswanais Festus Gontebanye Mogae devenu membre du jury. Le Capverdien Pedro De Verona Rodrigues Pires, le Namibien Hifikepunye Pohamba et la Libérienne Ellen Johnson Sirleaf font également partie de ce club très fermé.

L'ancien président sud-africain Nelson Mandela, icône de la lutte contre l'apartheid, avait été fait lauréat honoraire du prix Mo Ibrahim en 2007.