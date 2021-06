Ethiopie : le bilan économique très contrasté du Premier ministre Abiy Ahmed à la veille des élections législatives

"Ethiopie : des élections, oui... mais tout reste à faire." Le titre de la tribune publiée sur le site de l'IRIS est sans appel. Et il est vrai qu'après trois années passées à la tête de l'Etat, le bilan d'Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019, est très contrasté. Il y a ceux, comme le Premier ministre, qui se félicitent que l'Ethiopie organise les premières élections pluralistes dans le pays, qualifiant le 21 juin 2021 de "jour historique". Et d'autres qui répondent qu'"il est historique pour des tas de mauvaises raisons. Une famine catastrophique menace le Tigré. Une guerre génocidaire est condamnée par le monde entier. Nettoyage éthnique, massacres et viols par milliers. L'annexion par l'Erythrée et le Soudan d'une grande partie du pays. En trois ans, vous avez conduit le pays au fond du gouffre", enrage un Ethiopien sur Twitter.

It will be historic but for all the wrong reasons. A catastrophic famine looming in Tigray. Genocidal war condemned by the world. Ethnic cleansing, massacres & rapes of thousands. Annexation of large parts of the country by & . In 3 years, you have plunged into the abyss