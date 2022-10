Nigeria : des inondations historiques ont fait 500 morts et près d'1,5 million de déplacés

FRANCEINFO

La pirogue est désormais le seul moyen de transport disponible pour rejoindre la ville de Lokoja, dans le sud-est du Nigeria. Le paysage est aujourd'hui méconnaissable. Les pluies exceptionnelles de ces dernières semaines ont provoqué des inondations. Le Nigeria n'avait pas connu pareille catastrophe depuis dix ans. L'eau a tout englouti, des champs aux maisons. La ville d'Ogbaru, dans le sud-est du pays, n'a pas non plus été épargnée par les crues. Toutes les rues sont inondées, et il a fallu s'adapter rapidement.



La situation pourrait s' aggraver

Officiellement, les inondations au Nigeria ont provoqué la mort de 500 personnes, et poussé vers l'exode près d'1,5 million d'habitants. De nouveaux réfugiés climatiques qui vivent, pour beaucoup d'entre eux, dans des camps mis en place par les autorités. Il y a urgence, car avant les inondations, ces déplacés vivaient de la terre qu'ils cultivaient. La priorité est donc la nourriture qu'il faut acheminer jusqu'à ces camps. La situation pourrait encore s'aggraver, car la saison des pluies n'est pas terminée.