Opération Barkhane : Macron convoque le G5 Sahel à Pau pour une franche explication

Emmanuel Macron a fait une sortie inattendue mercredi 4 décembre au sommet de l'Otan. Il a mis les 5 pays du Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) bénéficiant de l'aide militaire française face à leurs contradictions et devant leurs responsabilités. Depuis le Royaume-Uni, le président français a invité "à Pau (Pyrénées-Atlantiques) le 16 décembre les cinq chefs d'État africains concernés et impliqués dans le G5 Sahel pour pouvoir apporter des réponses précises. Leurs réponses sont aujourd'hui une condition nécessaire à notre maintien".

Le G5 Sahel au pied du mur

Les chefs d'État sont invités à Pau, ville d'où provenaient sept des treize soldats français morts au Mali le 25 novembre dans le cadre de l'opération Barkhane. La France paie un lourd tribut pour assurer la sécurité de cette région, qui ne tient plus si les Africains jouent un double jeu : nourrir un sentiment antifrançais. Le G5 Sahel doit gagner en dynamisme. Parfois, les querelles ethniques prennent le pas sur la coopération et les meilleurs militaires restent auprès du pouvoir central au lieu de traquer les jihadistes.