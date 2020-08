Un hommage sobre et intime aux Français tués au Niger

Les familles des six humanitaires français tués au Niger n'ont pas voulu exposer leur douleur, vendredi 14 août. Pour honorer la vocation et le dévouement de ces victimes, leurs proches ont voulu une cérémonie discrète, sobre, humble, sans bruit. Seul le Premier ministre Jean Castex a pris la parole en prononçant un discours non politisé qui s'adresse aux proches.

Des victimes du terrorisme selon Jean Castex

Charline, Antonin, Nadifa, Myriam, Léo et Stella ont été victimes du terrorisme selon le Premier ministre. "C'est très vraisemblablement la même haine, la même lâcheté, la même inhumanité qui était à l’œuvre au Niger et au Bataclan", a déclaré le Premier ministre. Tous avaient préparé cette mission avec le plus grand sérieux. Ils savaient que leur travail au plus près de la population était dangereux. Mais ils ont perdu la vie un jour de repos dans la zone réputée comme étant la moins dangereuse du pays.

