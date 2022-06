Ukraine : accusé d'être un "mercenaire étranger", un Marocain risque la peine de mort à Donetsk

Saadun Brahim, ancien étudiant à la Faculté des technologies aérodynamiques et spatiales de Kiev, aurait été arrêté par l'armée russe en avril au Donbass. Selon la presse marocaine, il combattait aux côtés des forces ukrainiennes dans la 36e Brigade du Corps de marines. Le jeune natif de Meknes aurait signé son contrat en décembre 2021. Accusé d'être un "mercenaire étranger", Saadun Brahim est actuellement jugé avec deux Britanniques, Aiden Aslin et Shaun Pinner, par un tribunal de la République séparatiste pro-russe de Donetsk pour des faits de "mercenariat" et pour "avoir commis des crimes visant à la prise par la force et à la rétention du pouvoir". Une vidéo du média biélorusse en ligne Nexta montre les trois accusés dans une cellule.

In #Donetsk, the "trial" against #British citizens Sean Piner and Andrew Hill, as well as #Moroccan Brahim Saadoun began. They are accused of "mercenarism and committing crimes aimed at the forcible seizure and retention of power".



