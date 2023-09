Séisme au Maroc : Taroudant, au cœur de la province dévastée

Le séisme du vendredi 8 septembre a frappé fort plusieurs provinces du Maroc et la priorité reste encore l’accès des secours dans des zones isolées. Les routes sont souvent impraticables.

La moto est le seul moyen de rejoindre les villages enclavés des hauteurs de l’Atlas. Sur la route, les équipes de France 2 croisent des hommes qui portent le corps d’une personne de leur famille depuis une heure. Les secours n’arrivent qu’à pied. Ils ne sont pas beaucoup à pouvoir s’affairer. Les petits villages sont devenus des chantiers à ciel ouvert. De nombreuses personnes sont retrouvées sous les décombres. “Ils ont sorti onze personnes”, note un habitant d’un petit village.

Sans eau et sans abri

Dans les faubourgs de Taroudant, il est déjà trop tard pour retrouver les personnes. Les secours ont déserté, et le village compte ses morts. “Plus on avance dans le village, plus il y a de victimes”, avance un habitant. Au milieu des gravats, une femme vient de chuter, elle est impuissante et en plein désarroi. Les canalisations sont coupées, et les sinistrés se retrouvent sans eau et sans abri.