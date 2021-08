Covid-19 : les voyageurs du Maroc et d'Algérie sur la liste rouge établie par la France

Les personnes non vaccinées arrivant du Maroc et d'Algérie devront fournir la preuve d'un motif impérieux, disposer d'un test négatif et s'auto-isoler 10 jours à leur arrivée en France.

Les mesures se renforcen. Les voyageurs non vaccinés en provenance du Maroc et d'Algérie devront justifier d'un motif impérieux, présenter un test négatif et s'auto-isoler 10 jours à leur arrivée en France après le placement de ces deux pays sur la liste rouge de la circulation du Covid-19. Le détail des règles est à retrouver sur le site du ministère de l'Intérieur.

L'arrêté du ministère de la Solidarité et de la Santé a été publié au Journal officiel du jeudi 19 août et entrera en vigueur samedi. La déclaration d'un motif impérieux devra être soutenue par un justificatif, et le test PCR ou antigénique négatif devra avoir moins de 48 heures. Les arrivants vaccinés devront, eux, prouver leur statut vaccinal.

Le Maroc fait face à une nouvelle flambée de la maladie qui a poussé les autorités à élargir les mesures de couvre-feu nocturne et restreindre certains déplacements, tandis que l'Algérie est, elle aussi, confrontée à une vague de contaminations. La France classe les pays d'arrivée en trois catégories selon la gravité de la situation sanitaire, assortissant les arrivées de mesures plus ou moins contraignantes. Les pays en liste rouge sont ceux où la circulation du virus est jugée très active.