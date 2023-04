Egypte : le tourisme en plein boom

En Egypte, les touristes sont de retour en nombre. Outre les traditionnelles visites des pyramides, certains optent pour une croisière sur le Nil. Reportage.

Les touristes se bousculent pour admirer les pyramides aux portes du Caire (Egypte). Une famille est venue pour entendre le récit du pharaon Khéops et son tombeau dédié au dieu du soleil. "C’est l’une des sept merveilles du Monde. C’est quelque chose à voir au moins une fois dans sa vie", s’émerveille un touriste. En Egypte, les touristes affluent depuis la fin du Covid et malgré la crise économique. En 2023, le pays accueillera deux fois plus de visiteurs que l’année dernière.

Les croisières séduisent

Les croisières sur le Nil sont très prisées. Wally Aziz est propriétaire de huit voiliers que l’on appelle des dababyiats, un nom issu de l’arabe. Les bateaux sont complets avec une clientèle française jusqu’en mai 2025. Chaque semaine, 14 passagers voyagent au fil du Nil. Les croisières sont hauts de gamme, près de 2 000 euros par personne. Au Caire, à la tombée de la nuit, les touristes enfourchent des chameaux pour une promenade. L’Egypte est le cinquième pays le plus visité par les touristes français.