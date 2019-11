Des nouvelles momies d'animaux découvertes en Égypte

L'Égypte n'en finit plus de surprendre. Des récentes recherches ont permis de découvrir de nouvelles pièces exceptionnelles comme des momies d'animaux dont notamment une tête de lionceau vieille de 27 siècles dans la nécropole de Saqqarah, au sud du Caire. "On en a trouvé plusieurs centaines. On en a encore plein dans nos entrepôts", assure Mostafa Waziri, secrétaire général du Conseil suprême des antiquités, devant des touristes découvrant une partie des œuvres récemment découvertes.

Une aubaine pour relancer le tourisme

Parmi les nouveaux éléments retrouvés, il y a des statues de dieux égyptiens en bronze et en bois, mais aussi de nombreuses statuettes de chats retrouvées près d'un temple dédié aux félins. Ces découvertes exceptionnelles pourraient permettre de relancer le tourisme en Égypte. Le gouvernement espère donner un nouvel élan à ce secteur, un enjeu majeur en difficulté à cause de l'instabilité politique qui touche le pays.

Le JT

Les autres sujets du JT