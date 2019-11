Des momies et des statuettes d'animaux découvertes à Saqqarah, en Égypte

L'Égypte a dévoilé samedi des dizaines de statuettes en bois et en bronze ainsi que des momies de plusieurs animaux dans la nécropole de Saqqarah, au sud du Caire.

Au total, outre de nombreuses statuettes en bois et en bronze et cinq momies de lionceaux présentées à la presse à Saqqarah, des archéologues égyptiens ont annoncé l'exhumation récente de momies de chats, de cobras, de crocodiles et de scarabées sur ce site connu notamment pour ses pyramides.

Momies de chats et d'autres félins, exposées à Saqqarah le 23 novembre 2019 (KHALED DESOUKI / AFP)

Un "véritable musée", selon le ministre des Antiquités