Blocage d'un cargo dans le canal de Suez : quelles conséquences en France ?

Le blocage d’un cargo dans le canal de Suez, en Egypte, a eu des conséquences pour la France. Le pays est en effet largement dépendant du commerce maritime, qui représente 72% des importations, bien que le commerce intra-européen, par la route et par le rail, représente également un pourcentage important. En temps normal, près de 350 000 conteneurs venus du Moyen-Orient et d’Asie traversent cette voie maritime chaque semaine. “Sur le port de Marseille (Bouches-du-Rhône), près de 67% des conteneurs débarqués viennent de Chine, ils passent donc forcément par le canal de Suez”, explique le journaliste David Boéri sur le plateau du 19/20 de France 3, lundi 29 mars.

Les secteurs de l’agro-alimentaire et du luxe touchés

Le blocage de 400 bateaux sur le canal de Suez a eu pour conséquence un retard certain dans les livraisons. Les secteurs les plus touchés, au niveau de l’importation, sont ceux de l’habillement et de l’électronique. “On retrouve tout le textile venu d’Asie et le matériel électronique, des composants jusqu’aux ordinateurs”, ajoute le journaliste. Du côté des exportations, ce sont les secteurs de l’agro-alimentaire et du luxe qui ont été impactés.

