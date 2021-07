Côte d'Ivoire : les agricultrices se tournent vers le bio

Grâce à des aides financières et à l'association Walo, les Ivoiriennes qui travaillent la terre ont décidé de se convertir au bio. Ce choix leur permet de sortir de la pauvreté et d’offrir une agriculture bonne pour la santé.

En rejoignant l’association Walo, des milliers de femmes des zones rurales de la Côte d'Ivoire se sont tournées vers l’agriculture biologique. Avec ce choix, qui leur a permis de développer "une activité rentable", elles espèrent pouvoir obtenir leur indépendance financière. De plus, soucieuses de leur santé et de celle de leurs enfants, elles se réjouissent de consommer et d’offrir des produits plus sains, non pollués par la chimie.

Six photos d’Issouf Sanogo illustrent ce propos