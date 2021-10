Cinq choses à savoir sur le Cap-Vert qui organise une élection présidentielle

Les Capverdiens votent dimanche 17 octobre 2021, pour élire un nouveau chef de l'Etat. Parmi les candidats en lice, deux favoris représentent les partis politiques historiques : Carlos Veiga du Mouvement pour la démocratie (MpD, centre-droit) et José Maria Neves du Parti Africain pour l'Indépendance du Cap-Vert (PAICV, socialiste). A cette occasion, nous vous proposons d'en savoir un peu plus sur cet archipel touristique, dévasté économiquement par la pandémie du Covid-19.

1 Un archipel volcanique

Pays d'Afrique de l'Ouest d'une superficie de 4 030 km², le Cabo Verde ou Cap-Vert est un archipel volcanique tropical de dix îles dans l'océan Atlantique, au large des côtes sénégalaises. Un archipel qui manque d'eau et de terres cultivables. A peine 10% du territoire peuvent être exploités pour l'agriculture. Le pays importe presque tous ses vivres pour nourrir sa population qui s'élève à 550 000 habitants. Sa capitale, Praia, se situe sur l’île de Santiago.

2 Un modèle de bonne gouvernance

Cette ancienne colonie portugaise est indépendante depuis juillet 1975. L'archipel a d'abord connu un régime de parti unique jusqu'en 1990, avant l'instauration du multipartisme et des premières élections démocratiques. Le scrutin législatif est le plus important car le chef de l'Etat a surtout un rôle d’arbitre. C'est lui qui désigne le Premier ministre en fonction du résultat des législatives. Les dernières ont été remportées en avril par le Mouvement pour la démocratie (MpD, centre droit). Un scrutin dans le calme et sans tension. Le pays est réputé en tant que modèle de stabilité et de démocratie sur le continent. Le Cap-Vert est classé 2e selon l'indice de bonne gouvernance en Afrique de la fondation Mo Ibrahim.

3 Le tourisme, un secteur vital

Réputé pour ses eaux turquoise, son sable blanc et ses montagnes d'origine volcanique, le Cap-Vert est un paradis de l'éco-tourisme. Le pays est très dépendant du tourisme qui représentait 25% de son PIB jusqu'à l'arrivée de la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, les visiteurs ont disparu et la majorité des hôtels a fermé. Un véritable coup dur pour l'archipel qui avait accueilli en 2019 près de 800 000 touristes. Le Royaume-Uni, son premier pourvoyeur de visiteurs, vient d'autoriser à nouveau ses ressortissants à se rendre au Cap-Vert. En attendant la relance économique, c’est l’argent envoyé par la diaspora capverdienne qui aide le petit pays à tenir.

4 La lutte contre le trafic de drogue

Situé stratégiquement à mi-chemin entre l'Amérique latine et l'Europe, le pays insulaire est un point de transit et de stockage idéal pour le trafic de drogue. En 2019 au Cap-Vert, les saisies de cocaïne ont dépassé 11 tonnes, selon l'Office des Nations unies contre la drogue. Ces saisies en nette augmentation prouvent que le pays lutte efficacement contre le trafic. Les autorités ont condamné à maintes reprises des personnes pour trafic de drogue, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs.

5 La morna, "âme du Cap-Vert"

Impossible d’évoquer le Cap-Vert sans penser à Cesaria Evora, qui a fait connaître au monde entier la morna, la musique de son pays. La morna, "âme du Cap-Vert", est inscrite sur la liste du Patrimoine immatériel de l'humanité. Cette musique tient un rôle majeur dans la vie sociale et culturelle des Capverdiens et les accompagne dans tous les grands événements, comme l'explique l’Unesco. Les chansons très poétiques sont parfois improvisées et parlent d’amour, de départ, de séparation ou bien encore de nostalgie Sodade, comme le célèbre titre de la "Diva aux pieds nus" disparue en 2011.

Le Cap-Vert possède également un site matériel et historique qui figure au Patrimoine mondial : le Cidade Velha situé sur l'île de Santiago.