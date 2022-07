Cameroun : Emmanuel Macron va rencontrer son homologue Paul Biya

À l’occasion de sa première tournée subsaharienne depuis sa réélection, Emmanuel Macron se rendra d’abord au Cameroun, un pays par lequel il n’était pas passé durant son premier mandat. L’occasion de revenir sur les relations qui existent entre la France et ce pays d’Afrique.

Emmanuel choisit le Cameroun pour débuter sa première tournée africaine depuis sa réélection. Pour parler agriculture et crise alimentaire provoquée par la guerre en Ukraine, mais aussi de la lutte contre le terrorisme. Le président français sera accueilli par Paul Biya, 89 ans, autocrate africain qui règne depuis 40 ans à la tête de son pays. Le Cameroun, aujourd’hui première puissance économique d’Afrique centrale est un passage obligé pour les locataires de l’Elysée, depuis la réunification du pays en 1984, sous la présidence de François Mitterrand, qui à l’époque avait soutenu Paul Biya dans sa course au pouvoir.

Dernière visite en 2015

La dernière visite d’un président français remonte à 2015, lorsque François Hollande était venu à Yaoundé briser le tabou de l’indépendance du Cameroun. Jamais un président français ne s’était prononcé sur l’histoire douloureuse et commune des deux nations. Mais avant cette visite, en forme de pardon de François Hollande, il faut remonter à 1999 pour voir un président français fouler le sol camerounais, en la personne de Jacques Chirac. L’ancien président français entretenait une relation personnelle et chaleureuse avec son homologue. Mais depuis cinq ans, les relations entre Paris et Yaoundé sont quasiment inexistantes. Les ONG espèrent aussi que le président français évoquera la question des droits de l’homme.