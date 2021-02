Météo : arrivée des vents du Sahara, annonciateurs des températures printanières

Dimanche 21 février à Alger (Algérie), la tempête se préparait à traverser la Méditerranée, en direction de l’Europe. Des poussières venues du Sahara commencent à arriver sur la France, lundi 22 février, comme à Montpellier dans l’Hérault, où des intempéries similaires étaient déjà survenues le 6 février dernier. "Ces masses d’air chargées d’humidité passent sur le Sahara, donc se chargent en particules de sable, et remontent ensuite en direction de la France", explique Guillaume Ferry, directeur de la surveillance Predict.

Températures printanières à venir

Ce phénomène est dû aux fortes chaleurs du désert, qui soulèvent les poussières de sable. Le vent se charge ensuite de les transporter. Le sud-ouest, puis le nord et l’est de la France vont être touchés. "Entre ce soir et demain midi, on pourrait avoir quelques retombées, mais à priori c’est plutôt l’ouest de la France qui devrait être concerné par ces phénomènes", affirme Patrick Pasquet, percussionniste Météo France à Dijon (Côte-d’Or). Des températures printanières devraient ensuite s’installer sur la France.

