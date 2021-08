Incendies en Kabylie : les associations d'Ile-de-France qui aident les victimes peuvent demander à se faire rembourser par la région

La région Île-de-France va débloquer un fonds d'aide d'urgence de 100 000 euros destiné aux associations et ONG qui viennent en aide aux victimes des incendies en Algérie, qui on fait 90 morts et des milliers de sinistrés en Kabylie, rapporte France Bleu Paris lundi 16 août. De nombreux dons ont été récoltés par des associations en France, pour venir en aide aux habitants sinistrés.

Les associations peuvent adresser leur demande à partir du mardi 17 août, à ces deux adresses mail qui vont être activées pour cet objectif : urgencekabylie@iledefrance.fr ou urgencealgerie@iledefrance.fr.

Le déblocage des fonds sera voté au mois de septembre. Dans un communiqué, la région Île-de-France explique que "l'objectif est que les associations issues de la diaspora kabyle en France puissent se procurer des médicaments et des équipements pour les envoyer en Kabylie et se faire rembourser".