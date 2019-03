Présidentielle en Algérie : des jeunes manifestent toute la nuit après l'officialisation de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika

Un important dispositif policier a été déployé à Alger.

Ils ne sont pas allés se coucher. Plusieurs centaines de jeunes ont défilé, dans la nuit du dimanche 3 mars au lundi 4 mars, dans le centre d'Alger et ailleurs en Algérie pour protester contre la candidature d'Abdelaziz Bouteflika à un cinquième mandat de président. Ces manifestations font suite au dépôt officiel, quelques heures plus tôt, du dossier candidature de l'actuel chef de l'Etat, gravement affaibli par un AVC depuis 2013.

Confronté à une contestation inédite depuis qu'il est arrivé à la tête de l'Etat il y a 20 ans, Abdelaziz Bouteflika s'est engagé, s'il est réélu, à organiser une élection présidentielle anticipée avant la fin de son mandat. Mais cette annonce n'a pas convaincu les manifestants qui ont quand même passé la nuit à battre le pavé.

A Alger, des petits groupes de jeunes continuaient d'arpenter les rues du centre-ville en chantant. De nombreux véhicules, voitures et scooters, sillonnaient à coups de klaxons le centre-ville, survolé par un hélicoptère. Un important dispositif policier a été déployé.

A Béjaïa, en Kabylie – une région traditionnellement frondeuse – plusieurs centaines de jeunes se sont rassemblés devant le siège de la wilaya (l'équivalent de la préfecture) aux cris de : "vous voulez la guerre ? On est là !". Des marches nocturnes similaires se sont déroulées dans d'autres villes, selon le site d'information internet TSA (Tout sur l'Algérie), notamment à Jijel (250 km à l'est d'Alger), Boufarik (25 km au sud), Bouira et Guelma (82 et 350 km au sud-est).