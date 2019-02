Algérie : une semaine de contestation contre la candidature de Bouteflika en photos

L’Algérie vit au rythme de manifestations quotidiennes depuis la grande marche du vendredi 22 février contre la candidature du président Abdelaziz Bouteflika à un 5e mandat.

Retour sur une semaine de marches et de protestations, qui a vu la candidature de l'actuel président algérien à un 5e mandat remise profondément en cause par le peuple. L'élite algérienne, longtemps résignée, a rejoint le mouvement initié par les jeunes... et les supporters de football.