Algérie : rassemblement anti-Bouteflika à Paris

"Le rassemblement sur la place de la République a débuté il y a quelques instants, dimanche 10 mars, pour un quatrième week-end consécutif de contestation. Un certain nombre de drapeaux algériens ont été déployés, des banderoles aussi, sur lesquelles on peut lire 'Un président, c'est vivant' ou encore 'Non au mandat de la honte, vingt ans ça suffit', claire allusion à la déclaration de candidature du président Bouteflika pour un cinquième mandat", explique le journaliste Hugues Huet, en duplex sur place. "Des Algériens de France solidaires de leurs compatriotes et encouragés sans doute par le succès de la marche pacifique de vendredi 8 mars", ajoute-t-il.

Les voix discordantes se font entendre

"Des centaines de milliers de personnes dans la rue, sans doute encouragées par les voix discordantes qui s'élèvent auprès de certains organismes proches du régime algérien, comme l'association des anciens combattants, très puissante, qui estime aujourd'hui qu'il est temps de passer le relai et d'écouter le peuple", conclut Hugues Huet.