Algérie : décès de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika

C'est une figure de l'Algérie qui est décédée samedi 18 septembre : l'ancien président Abdelaziz Bouteflika s'est éteint à l'âge de 84 ans. En avril 2019, après près de 20 ans à la tête du pays, il avait été chassé du pouvoir après de nombreuses manifestations. La fin d'un règne après 50 ans de carrière dans la politique algérienne.

Un des héros de l'indépendance

En 1962, il fête l'indépendance de l'Algérie, lui qui a été un des héros de cet événement historique. Il est devenu ministre des Affaires étrangères à l'âge de 26 ans et représentera son pays à l'ONU. Mais plus tard, soupçonné d'avoir détourné de l'argent, il s'est exilé à l'étranger. Dans les années 1990, en pleine guerre civile et alors que la violence islamiste frappe le pays, Abdelaziz Bouteflika apparaît comme l'ultime recours. Il est élu en 1999 avec 75% des voix et effectua plusieurs mandats en tant que président. Sur sa fin de carrière politique, victime d'un AVC, il s'est fait plus rare.