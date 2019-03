Algérie : Abdelaziz Bouteflika candidat à sa réélection

C'est désormais officiel, Abdelaziz Bouteflika brigue un cinquième mandat à la présidence de l'Algérie. Celui de trop pour des dizaines de personnes venues crier au scandale. Face à la pression de la rue, l'entourage du président a attendu le dernier jour pour déposer sa candidature. Ali Benflis, son principal opposant, vient de jeter l'éponge : "Ma place n'est plus dans une compétition dont notre peuple (...) dénonce avec vigueur le caractère biaisé et faussé."

Des manifestations en France

La mobilisation contre Abdelaziz Bouteflika a franchi la Méditerranée, comme à Paris, où les manifestants étaient près de 6 000 dimanche 3 mars. Pour beaucoup, l'Algérie connaît sa plus grande crise politique depuis son indépendance. À Marseille (Bouches-du-Rhône), Toulouse (Haute-Garonne) et Rennes (Ille-et-Vilaine), d'autres opposants à ce cinquième mandat se sont retrouvés dans les rues. "Les Algériens se doutaient bien qu'Abdelaziz Bouteflika n'allait pas céder après une semaine de manifestations et ils ont d'ores et déjà prévenu qu'ils allaient maintenir la pression", rapporte le journaliste Sofiane Youssef, depuis Alger en Algérie.

