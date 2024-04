Afrique du Sud : plongée dans le canyon de la Blyde River, le troisième plus grand au monde

Avec ses 26 kilomètres de roches et de forêts, et ses gorges atteignant les 750 mètres de profondeur, le canyon de la Blyde River en Afrique du Sud captive les touristes. Chaque année, plus d'un million de visiteurs viennent l'admirer.

Il aura fallu des millions d'années pour façonner ces paysages : des falaises abruptes, vertigineuses, recouvertes d'une jungle épaisse. Ce canyon, le plus vert du monde, est situé en Afrique du Sud et compte 26 kilomètres de roches et de forêts entremêlées. Son immensité laisse les touristes sans voix. Le canyon de la rivière Blyde est "le troisième plus grand au monde, après le Grand Canyon aux États-Unis et celui de la Namibie", précise le guide Thabelo Sekame.

Plus d'un million de visiteurs par an

Thabelo Sekame est né dans ces montagnes, il en connaît tous les secrets. "On est à 1 944 mètres d'altitude. Ici, on se sent comme dans un petit paradis", souligne-t-il aux équipes du 13 Heures. Avec le temps, l'eau et le vent ont creusé la pierre, et sculpté les gorges jusqu'à 750 mètres de profondeur. "Ce que j'aime ici, c'est qu'on est seuls au monde. C'est si pur, si préservé", s'étonne une touriste hollandaise en visite. Un panorama spectaculaire, que certains touristes, en quête de sensations fortes, préfèrent explorer au plus près. Le canyon de la Blyde River attire chaque année plus d'un million de visiteurs.