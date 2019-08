Afrique du Sud : Blyde River, le canyon du grand frisson

Il s'étend sur 26 km, ce qui fait de lui le troisième canyon le plus grand du monde. Le décor de Blyde River, en Afrique du Sud, peut donner le vertige à certains. Un touriste s'apprête à faire un saut pendulaire : une chute libre de 66 m de haut. "Ce canyon est le plus vert du monde, comme vous pouvez le voir autour de vous, il est recouvert par la végétation", indique un guide. Une visite en bateau sur la rivière permet de se rendre compte de la richesse de la faune et de la flore présentes sur place. Les animaux sauvages sont tous protégés dans la réserve. La journée, les hippopotames profitent de la fraîcheur de l'eau pour se baigner devant les touristes.

Descente en rappel

Quelques kilomètres plus loin, une famille anglaise s'apprête à descendre une cascade en rappel. Le père est le premier à se lancer pour donner l'exemple, mais au milieu de la paroi il perd l'équilibre et se laisse tomber dans une eau à 10°C. "C'est effrayant et incroyable à la fois", confie-t-il. Le souvenir de Blyde River et de son canyon restera gravé longtemps.

Le JT

Les autres sujets du JT