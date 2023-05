Afrique du Sud : le Cap Classique, un vin pétillant au succès grandissant

Les vins pétillants français connaissent un succès grandissant chez les Sud-Africains, qui trinquent en toutes occasions. Leur vin est issu de cépages français, et travaillé selon la méthode champenoise. Ils souhaitent à présent obtenir une identité locale.

Nous sommes à plus de 10 000 km de Reims (Marne), dans une petite ville huppée de l’ouest de l’Afrique du Sud. Le week-end va commencer, et sur les terrasses des cafés, une bouteille joue les superstars. Ce n’est pas du champagne, ça s’appelle du Cap Classique, 100% sud-africain. "Entre nous on l’appelle les bulles, et on en boit à chaque fois qu’on veut fêter la vie, ce qui est en fait tous les jours", dit une cliente. Partout dans le pays, c’est le "bubble mania", avec toute une gamme, du brut au rosée.

Plus de 10,5 millions de bouteilles vendues l’an dernier

Pour construire ce succès, le Cap classique s’est très largement inspiré de son grand frère de Champagne, et de toute la production de vins français en général, à commencer par les vignobles. Pour fabriquer ses pétillants, Pieter Ferreira, le plus grand spécialiste du Cap Classique, a repris une recette qui a fait ses preuves.

"Nous sommes entourés par du Chardonnay, et ces vignes ont été importées de Dijon en Bourgogne, au début des années 80 en Afrique du Sud", explique le président de l’Association des producteurs de Cap Classique. "Et à côté du Chardonnay, nous avons aussi du Pinot Noir, et bien sûr ces deux-là sont les ingrédients classiques du champagne." La production de Cap Classique augmente chaque année de 10%, pour atteindre l’an dernier, plus de 10,5 millions de bouteilles vendues.