"Certains leaders" des talibans "l'ont déjà dit : l'Afghanistan n'est pour eux qu'une étape, c'est conquérir le monde qu'ils veulent", a assuré Laurent Jacobelli, porte-parole du RN, lundi 16 août sur franceinfo, après la prise de Kaboul par les talibans. Il alerte sur le risque que cela représenterait pour la France, notamment en termes d'immigration.

Pour Laurent Jacobelli, le retour des talibans, "c'est d'abord plonger un pays dans le Moyen Âge. C'est jeter 20 ans d'efforts des Américains et un peu aussi des Français à la poubelle et laisser revenir l'obscurantisme au pouvoir". Mais d'après lui c'est aussi "un risque pour la France. Les terroristes de tout poil, les islamistes qui veulent d'ailleurs islamiser l'Europe, auront une base arrière où ils trouveront du financement, où ils trouveront de l'armement, où ils sauveront des camps d'entraînement et du refuge", insiste-t-il. Il souligne la nécessité de "lutter contre ceux qui veulent à l'intérieur de notre territoire tuer des Français."

"Il ne faut pas que l'internationale islamiste puisse conquérir des territoires." Laurent Jacobelli, porte-parole du RN à franceinfo

Le porte-parole du Rassemblement national appelle à "une grande solution internationale pour que jamais ces talibans ou les islamistes de tout poil puissent reprendre le moindre mètre carré de surface sur la planète parce que ça met la France et les Français en danger". Avec la présidente du RN Marine Le Pen, Laurent Jacobelli regrette d'ailleurs que "la France n'ait plus de voix internationale qui porte pour appeler à des solutions alternatives."

Il craint notamment que l'arrivée des talibans au pouvoir "créera des flux massifs de migrants incontrôlés. Nous savons le prix que la France paye de ses mouvements migratoires : le prix de l'insécurité, de la violence et parfois aussi de l'importation du terrorisme." Il assure notamment que "la voie migratoire a été la voie par laquelle beaucoup de terroristes sont arrivés en France."

Alors que l'armée française organise actuellement l'évacuation des derniers Français encore présents en Afghanistan, Laurent Jacobelli estime qu'on "est en train de gérer la débâcle" alors qu'on "est au courant de la situation depuis un bout de temps, on sait que les talibans veulent reprendre le pouvoir". Il estime que depuis le départ de l'armée française en 2014, la France "a laissé la situation pourrir" et a été "passive". En amont de la prise de parole d'Emmanuel Macron ce lundi soir, le porte-parole du RN estime que "le président de la République doit avoir pour premier objectif de protéger les Français."