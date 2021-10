Prix Bayeux : "L’Afghanistan, ce pays que j’aime profondément", réagit Margaux Benn, lauréate en radio

Samedi 9 octobre, Margaux Benn a remporté le prix Bayeux des correspondants de guerre en radio. La journaliste est récompensée pour son reportage sur l'Afghanistan diffusé sur Europe 1, "À Kandahar, des villages entiers sont devenus terrains minés". Margaux Benn s’est dite très heureuse, mais aussi surprise, alors que le président du jury a évoqué un reportage "éclairant". Margaux Benn a vécu deux ans et demi dans le pays et compte y retourner en novembre.

"Une opportunité en or de pouvoir en parler"

"Aujourd’hui, ces talibans, qui ont semé ces mines, ces engins explosifs improvisés, sur tout ce territoire, dans les maisons, les chambres d’enfants, ils sont au pouvoir. Quand je suis sur le terrain, j’ai parfois l’impression d’avoir la tête dans le guidon […] mais finalement pas le public en face de moi. Le fait de pouvoir m’adresser à des jeunes, lycéens et étudiants présents, c’était une opportunité en or de pouvoir parler de ce pays que j’aime profondément et de cette tragédie qui s’y passe", a expliqué Margaux Benn, dans le 23h de franceinfo.