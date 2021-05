Afghanistan : trois questions qui se posent après le début du retrait des troupes américaines

La fin d'une guerre de vingt ans. Les Etats-Unis ont officiellement commencé, samedi 1er mai, à retirer leurs dernières troupes d'Afghanistan. Un mouvement suivi par les forces de l'Otan présentes sur place. Plus aucun soldat américain ne devrait s'y trouver d'ici au 11 septembre. Le timing inquiète particulièrement le gouvernement afghan, alors que certaines parties du territoires sont tombées sous l'emprise des talibans ces derniers mois. Franceinfo fait le tour des questions qui se posent après ce début de retrait.

1 Pourquoi les Etats-Unis ont-ils choisi de retirer leurs troupes ?

Les Etats-Unis avaient chassé du pouvoir les talibans, un mouvement fondamentaliste islamiste, en 2001. Ces derniers étaient accusés d'avoir accueilli et soutenu le groupe jihadiste Al-Qaïda, responsable des attentats contre les tours jumelles de New York du 11 septembre 2001. Mais la situation s'est rapidement enlisée. "Après la période de 2001 à 2004, les Etats-Unis et l'Otan n'ont jamais réussi à stabiliser le pays et les talibans ont repris du terrain", explique à franceinfo Nick Reynolds, spécialiste de l'Afghanistan au Royal United Services Institute, un think tank britannique spécialisé dans les questions de défense.

Le conflit a fini par devenir très impopulaire auprès de l'opinon américaine et, au fil des années, la présence militaire de Washington en Afghanistan s'est réduite, passant de 100 000 soldats en 2010 à 2 500 en 2021. La date du 1er mai avait été choisie lors d'un accord signé au Qatar en février 2020, entre les talibans et l'ancienne administration de Donald Trump. L'actuel président des Etats-Unis Joe Biden avait confirmé le retrait définitif des soldats mi-avril, expliquant que "l'heure [étai]t venue de mettre fin à la plus longue guerre de l'Amérique".

2 Après vingt ans de guerre, dans quel état se trouve l'Afghanistan ?

L'Afghanistan est exsangue après deux décennies de conflit. "Plus de 2 400 soldats [américains] sont morts et 2 000 milliards de dollars ont été dépensés dans cette région", expliquait sur franceinfo l'historien et ancien colonel Michel Goya à propos de l'engagement américain. "Malgré de gros investissements, les Etats-Unis et l'Otan n'ont jamais réussi à construire un Etat afghan viable et en capacité de se maintenir sans aide extérieure", souligne Nick Reynolds. Pire, "l'insurrection talibane contrôle environ 50% du territoire", note le professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Gilles Dorronsoro auprès de franceinfo.

Outre les infrastructures en ruine, les attaques régulières des talibans contre l'armée afghane, la confiance des Afghans dans la capacité de leur gouvernement à gérer la situation est au plus bas. "Même dans les endroits où l'Etat est en contrôle, il n'a pas pu construire des institutions solides, souligne Nick Reynolds. Elles sont gangrenées par la corruption."

3 Les talibans risquent-ils de reprendre le pouvoir ?

Les forces de sécurité afghanes sont "pleinement capables" de résister aux talibans, assure Ashraf Ghani, le président du pays, dont le gouvernement négocie avec les talibans des accords de paix. Mais la plupart des spécialistes doutent de l'aboutissement d'un tel accord. "Si on n'a plus de soutien aérien américain, et si on n'a plus de forces spéciales, ce qu'on peut craindre, c'est la chute de villes aux mains des talibans, s'inquiète Gilles Dorronsoro. Il y a donc une possibilité d'effondrement du système sécuritaire afghan dans les prochains mois, en tout cas après [la fin du] retrait qui est prévue le 11 septembre."

Une reprise du pouvoir par les talibans signifierait l'échec de la stratégie américaine dans la région. "Les talibans sont très proches d'Al-Qaïda et travaillent ensemble, note Nick Reynolds. Il y a donc un très grand risque qu'Al-Qaïda utilise les parties contrôlées par les talibans comme base." Soit exactement ce que cherchait à éviter Washington en envoyant des troupes en Afghanistan. "Cela posera un risque pour la réputation des Etats-Unis et je me demande ce que l'administration Biden choisira de faire", s'interroge l'expert britannique.