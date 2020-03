Accord historique entre talibans et États-Unis

C'est une poignée de main historique. Ensemble, talibans et Américains s'engagent pour la paix. Le texte de leur accord a été négocié pendant un an et demi et signé samedi 29 février au Qatar. Il prévoit le retrait progressif des troupes américaines : plus aucun soldat dans 14 mois. Mais en contrepartie, les États-Unis exigent des garanties aux insurgés afghans. "Pour que cet accord soit un succès, tenez vos promesses de rupture avec Al-Qaïda et d'autres groupes terroristes", a lancé Mike Pompeo, secrétaire d'État américain.

1 800 soldats américains et plus de 30 000 civils afghans ont perdu la vie dans le conflit

Lancée en 2001 en réponse aux attentats du 11-septembre, l'intervention américaine en Afghanistan est la plus longue de l'histoire des États-Unis. Dix-huit ans de guerre et un bilan terrifiant : 1 800 soldats américains et plus de 30 000 civils afghans y ont perdu la vie.