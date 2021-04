Retrait des troupes d'Afghanistan : "les choses n'ont pas beaucoup changé sur place, stratégiquement et militairement", affirme un historien

Joe Biden a confirmé ce mercredi le retrait de toutes les troupes étrangères d'Afghanistan d'ici le vingtième anniversaire des attentats du 11 septembre 2001, qui avaient provoqué l'intervention des États-Unis. Les alliés de l'Otan commenceront le retrait de leurs forces engagées dans la mission en Afghanistan d'ici le 1er mai pour le terminer dans quelques mois. "Sur place, stratégiquement, militairement, les choses n'ont pas beaucoup changé", a expliqué ce jeudi sur franceinfo Michel Goya, ancien colonel des troupes de marine, historien et spécialiste des conflits.

franceinfo : Les États-Unis ont-ils perdu la guerre en Afghanistan ?

Michel Goya : Dans les faits oui, dans la mesure où ils n'ont pas atteint leur objectif, contrairement à ce que dit Joe Biden, qui était de détruire l'État taliban qui accordait l'hospitalité à Al Qaïda. Les talibans sont toujours là et presque aussi puissants qu'au moment de l'intervention, même s'ils n'ont pas Kaboul, Al Qaida est toujours-là même si Ben Laden a été tué en 2011.

Donc rien n'a changé ?

Sur place, stratégiquement, militairement, les choses n'ont pas beaucoup changé. La société afghane a changé mais on est toujours sur une situation de guerre un peu bloquée telle que l'Afghanistan la connaît depuis 1979.

Ce retrait des troupes est-il une surprise ?

Joe Biden ne fait qu'appliquer les termes de l'accord qui a été signé par son prédécesseur à Doha en février 2020 avec les talibans. Cela prévoyait la fin de toutes les troupes au 1er mai. Donc sur ce point il est en retard et c'est ce que lui reprochent les talibans. Donc, il ne fait qu'appliquer des accords de paix.

Est-ce aussi un désengagement financier vis-à-vis du gouvernement afghan ?

Non, parce que l'État afghan n'est pas capable de financer son armée. Il y a une armée relativement volumineuse, une police formée également à grande échelle, tout ça avec l'aide des alliés et des Américains en particulier. L'État afghan n'est pas capable de financer cette infrastructure. Ce sont les Américains qui paient les soldats afghans. C'est le véritable engagement et il perdure.

Est-ce la guerre la plus longue des États-Unis ?

Oui, c'est la guerre la plus longue des États-Unis. Cela ne pouvait pas durer éternellement, on était dans une situation de blocage et cela pouvait rester comme ça encore très longtemps. C'est une guerre qui leur coûte très cher, plus de 2 400 soldats sont morts et c'est 2 000 milliards de dollars qui ont été dépensés dans cette région où d'autres nations ont été engagées. Cette fin de guerre est aussi un tournant pour nous.