Afghanistan : les femmes de plus en plus recluses

Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan en août 2021, les femmes ont de moins en moins de droits dans le pays.

En Afghanistan, un décret des talibans interdit désormais aux femmes de travailler dans des ONG. Le pays s'enfonce de plus en plus dans une crise humanitaire. Plus de 1 200 ONG exerceraient aujourd'hui une activité en Afghanistan. Environ 8 000 personnes y travailleraient, et près de la moitié serait des femmes. C'est un interdit supplémentaire depuis l'arrivée des talibans au pouvoir en août 2021. La burqa est devenue obligatoire dans l'espace public. Le collège, le lycée et l'université sont proscrits aux femmes.



"Ils ont littéralement effacé la femme"

Pour les opposants aux talibans, l'interdiction pour les femmes de travailler dans les associations humanitaires illustre encore mieux la brutalité d'un régime qui veut appliquer la charia, la loi islamique. "Ils ont littéralement effacé la femme, il n'en reste rien. Le prochain décret lui interdira peut-être de respirer, parce que les femmes ne peuvent pas sortir de chez elles et elles ne peuvent pas travailler", déplore Fawzia Koofi, une ancienne députée afghane.