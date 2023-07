Fixeur interprète à de nombreuses reprises pour des équipes de France Télévisions, Mortaza Behboudi est détenu par les services secrets afghans à Kaboul. Son épouse, ainsi que des élus et des journalistes se mobilisent.

Sur les murs de la mairie du 3ᵉ arrondissement de Paris, la photo de Mortaza Behboudi, 29 ans, et un compteur qui indique ses six mois de détention. 180 jours, 18 heures et 45 minutes. Pour sa femme, un moment d'émotion intense : "Ce soutien me fait chaud au cœur, ça me donne de la force". Aleksandra Mostovaja a 25 ans, elle est Danoise et a épousé Mortaza en Afghanistan. Elle se bat pour sa libération. Mortaza a travaillé en Afghanistan, comme fixeur interprète, avec plusieurs équipes de la rédaction de France Télévisions. Il a été arrêté le 7 janvier dernier. Depuis, il est emprisonné par les services secrets afghans dans un quartier de Kaboul.

Une vie difficile

Sa femme donne les dernières nouvelles sur sa détention : "Il est relativement bien traité en comparaison des autres détenus. Il peut faire un peu de sport, il a de la lecture et peut aussi étudier". Des élus mobilisés, des journalistes aussi, tous connaissent son incroyable destin. "Il était poseur de briques à neuf ans, fabriquait des tapis à 12. Il a commencé sa carrière avec un appareil photo à 16 ans. A connu son deuxième exil à 21 ans pour arriver en France", explique Christophe Deloire, secrétaire général de Reporters sans frontières. La ville de cœur de Mortaza, c'est Douarnenez (Finistère). Les Bretons sont très mobilisés. Jeudi 6 juillet, ils étaient 250 pour assister au départ symbolique du Telenn-Mor. S'ils pouvaient réellement, ils iraient le chercher en bateau en Afghanistan, à plus de 15 000 km de là.