Vacances d'été : le Nord, une destination qui a le vent en poupe

Durée de la vidéo : 2 min.

France 2

Article rédigé par France 2 - C.Colnet, L.De Pavant, J.Vlasseman France Télévisions

Le Nord est l'une des destinations phares des vacances d'été. Beaucoup de Français choisissent le département, en raison notamment des températures plus clémentes et des tarifs avantageux. Reportage à Bray-Dunes, où campings et hôtels sont déjà complets.

Ils ont décidé de poser leurs serviettes face à la mer du Nord. Pour les vacances d'été, une famille de Valenciennes (Nord) privilégie les destinations locales. Cet été, ce ne sera pas la Côte d'Azur, mais Bray-Dunes (Nord), près de Dunkerque (Nord). "On a une belle saison, donc pourquoi pas profiter de nos plages plutôt que d'aller faire 1 000 km avec les bouchons", dit la mère de famille.

Les avantages du Nord Des retraités venus d'Orléans (Loiret) découvrent le Nord pour la toute première fois. Ce qui les a décidés, ce sont surtout les températures, plus clémentes qu'ailleurs. "L'année dernière, nous étions en Dordogne. À partir du mois de juillet, il fait tellement chaud que vous avez une seule envie, c'est de rester dans la location et de ne plus bouger", dit la femme retraitée. Un engouement pour le Nord qui fait les affaires des professionnels du tourisme. Le Nord a aussi l'avantage de proposer des tarifs plus abordables que dans d'autres régions touristiques. L'été dernier déjà, les Hauts-de-France avaient enregistré 10 millions de nuitées, un record.