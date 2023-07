Espagne : la ville de Saragosse frappée des pluies diluviennes

Des pluies diluviennes se sont abattues sur la ville de Saragosse, en Espagne, jeudi 6 juillet. Des torrents de boue ont tout emporté sur leur passage. Aucune victime n'a, pour le moment, été signalée.

À Saragosse (Espagne), une femme tente de survivre à un torrent de boue d'une extrême violence en se cramponnant à sa voiture. Par chance, elle sera secourue par les pompiers quelques minutes plus tard. Sur d'autres vidéos, des personnes s'agrippent aux arbres. Des scènes surréalistes, tant les habitants ont été surpris par la montée des eaux. Des pluies diluviennes se sont en effet abattues, jeudi 6 juillet, à Saragosse. Elles ont transformé les rues de la ville en rivières, et emporté les voitures devant des habitants impuissants.

Des phénomènes plus fréquents et extrêmes

Dans certains quartiers, il est tombé en un peu moins d'une heure plus de 100 litres d'eau par mètre carré. Devant un supermarché, l'eau a jailli de toute part, s'engouffrant partout et envahissant des dizaines de rues. Ces inondations n'ont fait, pour le moment, aucune victime. Des phénomènes de plus en plus fréquents et extrêmes, en raison du dérèglement climatique.