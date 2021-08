Afghanistan : Emmanuel Macron dit vouloir protéger l'Europe "des flux migratoires irréguliers importants", tollé à gauche

Le président français souhaite "protéger" l'Europe de flux de migrants irréguliers, après l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan, tout en promettant de "protéger celles et ceux qui sont les plus menacés".

Quelques petites phrases qui provoquent une vive polémique. Lors de son allocution télévisée, lundi 16 août, sur la situation en Afghanistan, où les talibans ont repris le pouvoir, Emmanuel Macron a dit vouloir porter une initiative européenne visant à se "protéger des flux migratoires irréguliers importants" qui "nourrissent les trafics de toute nature". "L'Europe ne peut pas à elle seule assumer les conséquences de la situation actuelle", a aussi affirmé le chef de l'Etat lors de son intervention, tout en assurant que "la France fait et continuera de faire son devoir pour protéger celles et ceux qui sont les plus menacés".

Le mot-dièse #EmmanuelLePen partagé sur Twitter

Une sévérité qui semble avoir choqué une partie de la population. En quelques heures, le mot-dièse #EmmanuelLePen, en référence au nom de famille de la dirigeante du parti d'extrême droite le Rassemblement national, s'est hissé en deuxième place des sujets discutés sur Twitter en France. Plusieurs responsables politiques ont également réagi, comme la socialiste Audrey Pulvar, estimant qu'avec cette remarque, "la droite reste de droite".

Hier les syriens fuyant le régime fasciste d’Assad, comparés à une «fuite d’eau» qui envahiraient notre maison. #Sarkozy

Aujourd’hui les afghans fuyant le régime fasciste des talibans, comparés à «des flux migratoires irréguliers».#Macron

La droite reste de droite. #Afghanistan — Audrey PULVAR (@AudreyPulvar) August 16, 2021

"Ecœurant", a estimé pour sa part Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, également sur le réseau social. "La France doit prendre sa part", a quant à lui estimé Julien Bayou, secrétaire national d'EELV.

#Macron "nous devons nous protéger contre des flux migratoires irréguliers"



Et l'asile ? Et ces enfants, ces femmes, ces hommes qui fuient l'horreur ?



La France doit prendre sa part. Il faut du concret.#Afghanistan #macron20h pic.twitter.com/ygJuk5wd2Z — Julien Bayou (@julienbayou) August 16, 2021

Le chef de l'Etat a réagi en fin de soirée à la polémique naissante, estimant que certains voulaient "détourner" ses propos. "La France fait et continuera de faire son devoir pour protéger celles et ceux qui sont le plus menacés", a-t-il une nouvelle fois promis.