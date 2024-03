L'Indre-et-Loire et la Vienne maintenues en vigilance rouge "crues", cinq autres départements en orange

Alerte maximale dans l'Indre-et-Loire et la Vienne. La rivière Vienne et son affluent Creuse sont en vigilance rouge, dimanche 31 mars, entre les communes de La Roche-Posay (Vienne) et Candes-Saint-Martin (Indre-et-Loire), selon le premier bulletin matinal de Vigicrues. Ce niveau d'alerte correspond à un "risque de crue majeure" et à une "menace directe et généralisée de la sécurité des personnes et des biens".

Quatre autres départements sont en orange pour des risques de crues : la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne et la Gironde. "Des débordements importants sont en cours ou à prévoir aujourd'hui dimanche sur la Dronne aval, l'Isle aval, la Vienne médiane, la Vienne tourangelle, la Creuse-Bec des Deux Eaux, la Gartempe et la Charente amont", recense Vigicrues.

Carte de vigilance du 31 mars 2024 à 7 heures. (FRANCEINFO)

Dans le Sud-Est, les Alpes-Maritimes font face à une vigilance orange "avalanches" qui entrera en vigueur à 15 heures, en raison d'importants cumuls de neige sur le Mercantour. "La probabilité de départs spontanés d'avalanche va augmenter au fil de la journée de dimanche. Le niveau de risque est fort (4 sur 5) sur le massif du Mercantour. De grandes avalanches sont attendues dès dimanche en début de soirée et l'activité avalancheuse s'intensifiera au cours de la nuit de dimanche à lundi avant de diminuer au cours de la journée de lundi", selon le bulletin publié par Météo-France à 6 heures.