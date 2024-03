Avalanches : les Alpes-de-Haute-Provence passent en vigilance orange, les Alpes-Maritimes toujours concernées

Par ailleurs, six départements du centre-ouest de la France sont en vigilance pour un risque de crues, dont deux au en vigilance rouge : l'Indre-et-Loire et la Vienne.

Attention sur les pistes en ce week-end de Pâques. Météo-France a placé les Alpes-Maritimes et les Alpes-de-Haute-Provence en vigilance orange au risque d'avalanche, dimanche 31 mars, en milieu d'après-midi.

"Les cumuls de neige commencent à être conséquents après la succession d'épisode neigeux de samedi et dimanche", précise Météo-France. "Les précipitations les plus intenses sont attendues en soirée de dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi."

La route d'Isola 2000 fermée

Alors que "des avalanches ont d'ores et déjà été signalées sur la route d'Isola 2000", le prévisionniste estime que "l’activité avalancheuse va progressivement se mettre en place dimanche au fil des précipitations touchant l'ensemble des Alpes du Sud, et plus particulièrement à partir de la soirée de dimanche et la nuit suivante sur les massifs du Mercantour et du Haut-Var Haut-Verdon."

La RM 97 menant à la station a d'ailleurs été fermée pour une durée indéterminée, a fait savoir la métropole Nice Côte d'Azur dans un communiqué.

Le village d’Isola accessible, selon France 3 Provence-Alpes-Côte-d'Azur.

Six départements menacés par des crues

Par ailleurs, six départements du centre-ouest de la France sont en vigilance pour un risque de crue, dont deux au en vigilance rouge : l'Indre-et-Loire et la Vienne. Ce niveau d'alerte correspond à un "risque de crue majeure" et à une "menace directe et généralisée de la sécurité des personnes et des biens."

🔴 2 départements en Rouge

La Charente, la Charente-Martime, la Gironde et la Dordogne restent en vigilance orange. "Des débordements importants sont en cours ou à prévoir aujourd'hui dimanche sur la Dronne aval, l'Isle aval, la Vienne médiane, la Vienne tourangelle, la Creuse-Bec des Deux Eaux, la Gartempe et la Charente amont", a recensé Vigicrues.