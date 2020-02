DIRECT. Tempête Ciara : 35 départements du nord de la France placés en vigilance orange

Ce qu'il faut savoir

Prudence si vous vivez dans le nord de l'Hexagone. Trente-cinq départements de la moitié nord de la France sont placés dimanche 9 février en alerte orange en raison de la tempête Ciara qui va générer de "fortes rafales" de vent, a annoncé Météo France.

Alerte du Finistère au Bas-Rhin. Les départements concernés sont l'Aisne (02), les Ardennes (08), l'Aube (10), le Calvados (14), les Côtes-d'Armor (22), l'Eure (27), l'Eure-et-Loir (28), le Finistère (29), la Loire-Atlantique (44), le Loiret (45), la Manche (50), la Marne (51), la Haute-Marne (52), la Meurthe-et-Moselle (54), la Meuse (55), le Morbihan (56), la Moselle (57), le Nord (59), l'Oise (60), l'Orne (61), le Pas-de-Calais (62), le Bas-Rhin (67), le Haut-le Rhin (68), Paris et petite couronne (75-92-93-94), la Seine-Maritime (76), la Seine-et-Marne (77), les Yvelines (78), la Somme (80), les Vosges (88), l'Yonne (89), l'Essonne (91) et le Val-d'Oise (95).

Alerte "vagues submersion" sur les côtes. Cette alerte se double d'une vigilance orange dans le Finistère, la Loire-Atlantique, la Manche, le Morbihan, la Seine-Maritime et la Somme en raisons des risques de submersion, indique Météo France. Selon le prévisionniste, "dans un contexte de grandes marées, la conjonction de niveaux marins particulièrement élevés et de très fortes vagues nécessite une attention toute particulière."

La tempête à son plus fort ce soir. Le plus gros de l'épisode venteux sera pour dimanche soir, même si des vents puissants seront constatés dès ce matin, indiquait Météo France samedi à franceinfo. Des rafales entre 70 km/h et 80 km/h sont attendues entre la Bretagne, le bassin parisien et les Hauts-de-France et des rafales à 100 km/h sur les côtes de la Manche.