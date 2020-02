DIRECT. Tempête Ciara : 32 départements toujours placés en vigilance orange, le vent va se renforcer sur les Alpes et la Corse

Ce qu'il faut savoir

Ça va mieux pour l'Ouest et l'Île-de-France. Trente-deux départements allant de la Manche jusqu'au Doubs, ainsi que la Corse et les Alpes-Maritimes, sont encore en vigilance orange "vents violents" lundi 10 février, en raison de la tempête Ciara qui balaie l'ouest de l'Europe. Si le vent va commencer à faiblir en début de matinée dans le nord, il va en revanche se renforcer progressivement sur les Alpes ainsi qu'en Corse, selon les prévisions de Météo France. Suivez la situation en direct avec franceinfo.fr.

Quelques dégâts. Les toitures des bâtiments de la police municipale à Caudry ou d'un collège au Quesnoy ont été endommagées. Sur le réseau électrique, Enedis faisait état de perturbations sur la côte boulonnaise ainsi qu'à Calais, Dunkerque, ou encore Liévin. Des coupures ont également été enregistrées dans le Finistère, selon la préfecture. Au total, plusieurs milliers de personnes ont été affectées, mais aucun bilan précis n'a été communiqué.

Les secours particulièrement sollicités. Le Service départemental d'incendie et de secours du Nord a par exemple recensé dimanche "plus de 400 interventions en lien avec la tempête".

Les ferries entre Calais et Douvres suspendus. Dans la Manche, le trafic des ferries reliant Calais à Douvres (Grande-Bretagne) a été suspendu dimanche soir "jusqu'à nouvel ordre", selon la porte-parole du port de Boulogne-Calais. Les liaisons entre Poole et Cherbourg ou Dieppe et Newhaven ont elles aussi été annulées dimanche.

Des vols annulés. Dans les airs, les liaisons ont également été fortement perturbées dimanche : plusieurs vols ont été retardés et même annulés pour certains dans les aéroports de Caen, Lille ou Brest, quand celui de Beauvais a suspendu tout trafic, au moins jusqu'à 7h lundi matin. A Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, une cinquantaine de vols ont été annulés et des retards ont été enregistrés, les autorités aéroportuaires incitant les passagers à s'informer auprès de leurs compagnies.

La circulation compliquée. A l'intérieur des terres, la circulation automobile ou ferroviaire est compliquée par des chutes de branches ou d'arbres comme en Ile-de-France, où le trafic a été coupé sur une partie de la ligne H du Transilien. Depuis la gare de Paris-Nord, plusieurs trajets ont été modifiés, retardés ou supprimés. En Normandie, plusieurs liaisons TER ont été remplacées par des autocars, tandis qu'en Centre-Val de Loire, celles entre Chartres et Le Mans ont été annulées. Dans les Hauts-de-France, la quasi-totalité du trafic SNCF a été interrompu à partir de 20 heures. La SNCF a également annoncé la suppression du plusieurs TER dimanche soir et lundi en Lorraine et en Alsace, "par mesure de sécurité".